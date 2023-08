Wisła Kraków planowała wielki powrót. Aż trudno w to uwierzyć

Wisła Kraków niemal co pół roku przechodzi kadrową rewolucję i nie inaczej było latem. Do klubu znów trafił poważny hiszpański zaciąg, ale krakowianie szukali wzmocnień także na krajowym rynku transferowym. Okazuje się, że w klubie zastanawiano się nad ściągnięciem Patryka Małeckiego, ale ostatecznie 34-letni pomocnik nie wrócił na Reymonta, tylko trafił do trzecioligowej Avii Świdnik.