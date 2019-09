Niedzielna przegrana z Wisłą Płock 1-2 nie była jedyną złą wiadomością dla fanów "Białej Gwiazdy". Martwić może ich także sytuacja kadrowa drużyny. Na tydzień przed wielkimi derbami Krakowa Maciej Stolarczyk nie może liczyć na sześciu, w większości kluczowych piłkarzy.

Już przed spotkaniem z imienniczką z Płocka, z kadry meczowej krakowskiej Wisły wypadli: Jakub Błaszczykowski, Aleksander Buksa, Łukasz Burliga oraz David Niepsuj. Po niedzielnym meczu do wymienionej czwórki dołączyli jeszcze Maciej Sadlok oraz przeżywający kolejną młodość Paweł Brożek.

"Paweł Brożek i Maciej Sadlok, którzy nie dokończyli meczu przeciwko Wiśle Płock, a także David Niepsuj zmagają się z urazami mięśniowymi. Eliminują one ich z gry w środowym meczu w ramach Pucharu Polski. Trwa rehabilitacja Jakuba Błaszczykowskiego i Aleksandra Buksy, natomiast dobiega końca kuracja antybiotykowa Łukasza Burligi. Sztab medyczny Wisły Kraków pracuje nad przywróceniem zawodników do pełnej sprawności na mecz derbowy" - czytamy w raporcie medycznym opublikowanym na stronie internetowej Wisły Kraków.

W środę "Biała Gwiazda" zmierzy się w starciu pucharowym z Błękitnymi Stargard Szczeciński. Absencja kluczowych zawodników w meczu z drugoligowcem nie powinna być problemem dla trenera Stolarczyka, który prawdopodobnie i tak dałby szansę kilku zmiennikom.

Już w niedzielę jednak Wisłę czeka derbowe starcie z Cracovią, a tam absencja Niepsuja, Sadloka, Błaszczykowskiego oraz Brożka może być mocno odczuwalna. Na lewej obronie szansę występu może otrzymać 19-letni Marcin Grabowski, a lukę na drugiej stronie defensywy może zapełnić Burliga, który w tym czasie powinien dojść do pełni sił. Brożka zastąpi prawdopodobnie Krzysztof Drzazga, który zdobył bramkę w ostatnich wielkich derbach Krakowa rozgrywanych przed Wielkimi Derbami Krakowa. Oddelegowany do gry na prawym skrzydle może za to zostać Chuca lub Jean Carlos, choć sztab krakowian na pewno będzie walczył o powrót do gry Błaszczykowskiego.

Nieco dłużej może potrwać przerwa Brożka i Sadloka - wyleczenie urazów mięśniowych zawsze wymaga czasu, a następnie uwagi, przy wprowadzaniu piłkarzy do gry. Czas będzie grał jednak na korzyść "Białej Gwiazdy".

