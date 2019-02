Piotr Obidziński został pełnomocnikiem zarządu ds. restrukturyzacji - poinformowała oficjalna strona Wisły Kraków. Będzie pełnić tę funkcję co najmniej do końca rundy wiosennej.

"Piotr Obidziński - Pełnomocnik Zarządu ds. restrukturyzacji - zostaje w Wiśle Kraków co najmniej do końca rundy wiosennej. Odpowiadać będzie za stronę zarządczą i biznesową Wisły Kraków SA" - poinformowała oficjalna strona "Białej Gwiazdy".

Obidziński od początku roku bierze czynny udział w próbie odbudowy Wisły Kraków. Według informacji Krzysztofa Stanowskiego z portalu Weszlo.com to właśnie on odpowiada m.in. za stworzenie planu finansowego klubu na najbliższe miesiące.

Jak poinformowała Wisła, Obidziński w sytuacjach tego wymagających, może posługiwać się prokurą. Upoważnia go to do podejmowania czynności związanych z prowadzeniem spółki akcyjnej.

Szczegóły obowiązków Obidzińskiego zostały najprawdopodobniej ustalone podczas spotkania w siedzibie Polskiej Rady Biznesu w Warszawie w której udział wzięli Piotr Obidziński, Jarosław Królewski, Tomasz Jażdżyński, Rafał Wisłocki, Bogusław Leśnodorski.

Zdjęcie Stadion przy ulicy Reymonta 22 / fot. Albin Marciniak / East News

