Wisła Kraków SA poinformowała w poniedziałkowym komunikacie, że nowym prezesem klubu piłkarskiego został Dawid Błaszczykowski, brak Jakuba. Ostatnio pełniący obowiązki prezesa Piotr Obidziński bardzo pochlebnie wypowiedział się na temat tej nominacji.

Kibice "Białej Gwiazdy" zapewne nigdy nie zapomną Obidzińskiemu, że w sytuacji, gdy Wisła walczyła o przetrwanie, był jednym z tych, którzy rzucili się na mętną wodę i podjęli misji ratowania słynnego klubu. Wyzwań ciągle jest bardzo wiele, ale grupie ratowników właściwie już udało się sprawić, że fani nie muszą drżeć o to, że 13-krotny mistrz kraju stanie się bankrutem.



Misja Obidzińskiego w klubu przy ulicy Reymonta też jeszcze nie dobiega końca. Teraz pozostanie w klubie na czas niezbędny do płynnego przekazania zadań. Tak wynika wprost z komunikatu Wisły.

Rolę pełnoprawnego prezesa, decyzją Rady Nadzorczej, objął Dawid Błaszczykowski. Obidziński bardzo szybko skomentował tę nominację i zapewnił, że nowy sternik może liczyć na jego wsparcie.



- To jest zmiana naturalna i, z tego co wiem, bardzo głęboko przemyślana. Z całych sił będę wspierał Dawida Błaszczykowskiego w najbliższym czasie a potem kibicował, aby fundament, przede wszystkim kapitał ludzki, który udało się nam do tej pory zbudować stał się podstawą dla Wielkiego Klubu - zapowiedział 38-letni menedżer i przedsiębiorca.

