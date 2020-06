Na dniach przy Reymonta zapowiada się ruch jak w ulu, bo umowy do końca sezonu musi przedłużyć kilkunastu zawodników i trenerów. Wciąż nie wiadomo jednak, co z kontraktem Aleksandra Buksy.

Kilkunastu zawodników oraz kilku członków sztabu szkoleniowego umowy z Wisłą ma tylko do końca czerwca. Z racji pandemii sezon został jednak wydłużony, więc tej sytuacji wygasającej kontakty muszą zostać prolongowane o miesiąc.

- Jeszcze chwila i aneksy będą podpisane. Dotyczy to zarówno piłkarzy, jak i trenerów. Chwila cierpliwości i na pewno komunikat w tej sprawie zostanie publikowany. W lipcu będziemy mieli taką samą drużynę - zapewnia trener Artur Skowronek.



Ciągle nie wiadomo jednak, co z umową Aleksandra Buksy. Obecna obowiązuje do końca roku, więc nawet na dniach zawodnik może związać się z nowym klubem.



- To nie są moje kompetencje, ale zarządu, choć oczywiście rozmawiam z prezesem na ten temat. Wiem, że negocjacje w tej sprawie cały czas trwają, ale decyzja należy do Olka. My chcemy z nim współpracować i go rozwijać - podkreśla Skowronek.