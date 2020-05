W poniedziałek pracownicy laboratorium zjawili się przy Reymonta, by przebadać zawodników, trenerów i pracowników Wisły Kraków. To ostatni etap przed jutrzejszymi treningami w grupach.

Badania rozpoczęły się rano, a skończyły około południa.

Reklama

- Każdy wchodził pojedynczo, w maseczce. Następnie pobierana była krew i wypełniane dane. Wszystko z zachowaniem środków ostrożności - mówi Interii Karolina Biedrzycka, rzeczniczka Wisły.

Teraz w klubie czekają na wyniki, które mają być we wtorek. Tego dnia zaplanowano również pierwsze treningi w większych grupach - w zajęciach będzie mogło wziąć 14 osób - 13 zawodników i trener.

To kolejny krok do wznowienia rozgrywek Ekstraklasy, co zaplanowane jest na 29 maja. Następny etap ma się rozpocząć 10 maja, gdy razem trenować będzie do 25 osób.

Przypomnijmy, że rozgrywki Ekstraklasy zostały przerwane po 26. kolejce. Wisła zajmuje 13. miejsce i ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Najbliższe spotkanie krakowianie mają zagrać na wyjeździe z Piastem Gliwice.





PJ