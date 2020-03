Koronawirus komplikuje przygotowania klubom Ekstraklasy. Sztab szkoleniowy Wisły Kraków właśnie przedłużył piłkarzom okres treningów indywidualnych.

Krakowianie byli za zawieszeniem rozgrywek, a najgłośniej powiedział o tym Jakub Błaszczykowski.

"W moim najgłębszym przekonaniu najlepszą obecnie decyzją byłoby zawieszenie rozgrywek na okres kilku tygodni, tak aby dać sobie czas na wypracowanie docelowej decyzji" - napisał w oświadczeniu kapitan Wisły (więcej TUTAJ ).

Niespełna dobę po oświadczeniu Błaszczykowskiego, podjęto decyzję o odwołaniu najbliższych meczów. To oznaczało również, że korekty w planie przygotowań muszą nakreślić sztaby szkoleniowe.

Trener Wisły Artur Skowronek najpierw poinformował zawodników, że do poniedziałku włącznie mają trenować indywidualnie. Teraz jednak szkoleniowiec wydłużył ten czas co najmniej do końca tygodnia.

Piłkarze "Białej Gwiazdy" otrzymali specjalne rozpiski i mają ćwiczyć w domach. Ich postępy monitoruje sztab szkoleniowy.

PJ

