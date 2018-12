- Jestem po spotkaniu z dyrektorem Głowackim i trenerem Stolarczykiem. Sztab trenerski wie co i jak, zna nasze plany - zapewnia nas Adam Pietrowski, który w nowej Wiśle ma być dyrektorem sportowym. W Radiu Kraków opowiadał z kolei, że Vanna Ly inwestuje w Wisłę i Kraków z uwagi na osobę św. Jana Pawła II!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Maciej Stolarczyk przed meczem z Lechem Poznań. Wideo INTERIA.TV

Michał Białoński, Interia: Zapowiadał pan na piątek konferencję, na której miał pan ogłosić czy przyjmuje funkcję dyrektora sportowego w nowej Wiśle. Pewnie nie uda się jej zorganizować?

Reklama

Adam Pietrowski, kandydat na dyrektora sportowego Wisły: - Nie wykluczam, że uda się to zrobić. Być może po meczu z Lechem na konferencji pojawi się nasza pani rzecznik prasowa lub ja, ale moja obecność nie jest jeszcze potwierdzona. Pani rzecznik powie kilka słów na ten temat.

W środę oświadczył pan jednak w rozmowie ze nami, że poda pan decyzję w sprawie pełnienia funkcji dyrektora Wisły. Kibice oczekują jasnych deklaracji.

- Wie pan co? Nie wiem czy to potwierdzę. Mam jeszcze dzisiaj spotkanie z inwestorami. Oprócz tego mam wiele nowych rzeczy do załatwienia. Nie wiem czy na spotkanie z mediami wystarczy czasu, bo mamy niezwykle napięty grafik do samego meczu, a po nim czekają nas rozmowy z kandydatem na prezesa klubu.

Miał pan wczoraj spotkanie z trenerem Stolarczykiem. Czy coś udało się ustalić?

- Tak, potwierdzam, że wczoraj spotkałem się z obecnym dyrektorem sportowym panem Głowackim i z trenerem Stolarczykiem. Rozmawialiśmy do późna o różnych wizjach i planach. Sztab trenerski wie wszystko co i jak.

Z piłkarzami pan nie rozmawiał?

- Jeszcze nie, ale planujemy spotkanie z drużyną.

Mats Hartling z Noble Capital Partners przyleciał już do Krakowa, a główny inwestor - Vanna Ly?

- Jeszcze nie, ale dotrze przed meczem. Spotkanie z Lechem obejrzymy całą trójką.

W rozmowie z Radiem Kraków Pietrowski zdradził kilka szczegółów na temat Vanna Ly. Przede wszystkim zapewnił, że jest on mężczyzną, a nie kobietą, co widnieje w dokumentach luksemburgskiej spółki Alelega.



- Vanna Ly znał pana Karola Wojtyłę osobiście. On lubi Polskę i Kraków. Pan Ly interesował się Krakowem od pewnego czasu. Rozmawialiśmy. On sam szukał rozmów z panem Hartlingiem. On chciał wejść w ten biznes, bo lubi Kraków, jest katolikiem. To była kwestia pana Wojtyły, papieża. On jest z Krakowa. Dlatego pan Ly wybrał Kraków - stwierdził Pietrowski.

Zdjęcie Adam Pietrowski (1. z prawej) i Mats Hartling (3. z prawej) /





MiBi