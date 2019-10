"Biała Gwiazda" w ciężkich czasach może liczyć na pomoc swoich kibiców. Nieocenioną organizacją dla klubu jest Socios Wisła Kraków. Stowarzyszenie obchodzi pierwsze urodziny. To jedyna tego typu inicjatywa w polskiej piłce.

Kilka dni temu Socios obchodziło swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji w hali Towarzystwa Sportowego odbył się specjalny koncert, z którego dochód został przeznaczony na budowę boiska dla Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków. Na scenie wystąpił między innymi zespół Myslovitz, Sonbird, a także Kamil Bednarek. Z tej okazji artyści zagrali za darmo.

To była dobra okazja do podsumowania całego roku działalności stowarzyszenia. Liczy ono 1968 członków, którzy opłacają składki w wysokości 25, 50, 100, lub 200 złotych. Do Socios mogą dołączyć także małoletni, dla których miesięczna wpłata wynosi 10 złotych. W ciągu tych 12 miesięcy organizacja zebrała ze składek dokładnie 1 008 433,92 złotych.

Socios między innymi sfinansowało część kontraktu Marcina Wasilewskiego, zbierało środki finansowe dla piłkarzy, którym klub zalegał z wypłatami, a także wyremontowało szatnie Akademii Piłkarskiej.

Stowarzyszenie rozrosło się na tyle, że jego logotyp znajduje się na koszulkach piłkarzy "Białej Gwiazdy". Na mocy umowy zawartej pomiędzy klubem a stowarzyszeniem, Socios w tym sezonie przekażą klubowi 1,3 miliona złotych w ramach darowizn. Kibice wesprą między innymi Akademię Piłkarską i drużyny juniorskie.

