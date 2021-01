Wisła Kraków. Peter Hyballa daje piłkarzom wycisk

Po dwa treningi dziennie, praca w grupach i pierwsze kryzysy. - Trener zapowiadał, że treningi będą ciężkie i słowa dotrzymał - uśmiecha się w rozmowie z Interią Mateusz Lis, bramkarz Wisły Kraków.

Przygotowanie fizyczne było jesienią największym problemem wiślaków. W końcówkach spotkań stracili wiele punktów, do tego momentami byli mniej dynamiczni od rywali. Hyballa nie potrzebował dogłębnych analiz, by zdiagnozować kłopot i jeszcze w końcówce rundy dokręcił piłkarzom śrubę. Później wiślacy dostali świąteczne rozpiski, a od poniedziałku trenują w Myślenicach.

- Pracujemy ostro od samego początku, ale "kryzys" mamy już chyba za sobą. Najgorzej było w środę, ale teraz nogi już dochodzą do siebie. Rozmawialiśmy nawet w szatni, że niektóre kluby dopiero teraz zaczynają przygotowania, więc cieszymy się, że to już za nami - podkreśla Lis.

Piłkarze Wisły w tygodniu mają trenować po dwa razy dziennie, natomiast w sobotę raz. A jeśli trener nie będzie miał zastrzeżeń do ich pracy, to niedziele dostaną wolne.

- Mamy trochę treningów bez piłki i z piłką. Wszystko jest raczej wycyrklowane. Czasem drużyna dzielona jest na grupy: jedni trenują na boisku, inni biegają, a my - jako bramkarze - pracujemy ze swoim trenerem. Przyznam szczerze, że roboty jest sporo - nie ukrywa Lis.

Do treningów z zespołem dołączonych zostało również trzech juniorów, a to właśnie młodzi zawodnicy na ogół mają największe problemy podczas przygotowań. Za czasów Franciszka Smudy jeden z mniej doświadczonych graczy nie wytrzymał obciążeń i w trakcie treningu wymiotował, co szkoleniowiec nazwał "podlewaniem tui".

U Hyballi młodzież na razie daje radę, a sam trener podkreśla, że chce być dla nich nie tylko trenerem, ale także "piłkarskim ojcem".

- Właśnie zwróciłem uwagę na to, że często bierze ich na bok i z nimi rozmawia. Zresztą na odprawach trener nie raz wspomina, że nie sposób rozmawiać tylko z tymi starszymi i znanymi zawodnikami, ale trzeba szanować także tych, których się mniej zna. To bardzo fajne podejście, buduje szacunek trenera - podkreśla Lis.

W trakcie przygotowań do rundy wiosennej wiślacy zagrają cztery sparingi. Pierwszy już w środę, a rywalem będzie Podhale Nowy Targ.

Piotr Jawor