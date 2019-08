Paweł Sikora będzie asystentem pierwszego trenera Wisły Kraków, natomiast stanowisko analityka objął Dominik Dyduła – poinformowała Wisła Kraków na swojej oficjalnej stronie.

Mecz z Górnikiem Zabrze był ostatnim dla Radosława Sobolewskiego jako asystenta Macieja Stolarczyka. Legenda "Białej Gwiazdy" została trenerem Wisły Płock. Razem z Sobolewskim do Płocka pojechał Mariusz Kondak, który do maja w krakowskim zespole pełnił funkcję analityka.

W związku z tym, na stanowisku asystenta pierwszego trenera w Wiśle Kraków pojawił się wakat. Maciej Stolarczyk na konferencji prasowej po meczu z Górnikiem potwierdził, że Sobolewski zostanie zastąpiony.

Już wiadomo, że w jego miejsce pojawił się Paweł Sikora. Jest to wewnętrzny awans - w czerwcu dołączył on do sztabu Wisły, jako trener-analityk w miejsce Mariusza Kondaka.

Sikora zaczął swoją trenerską karierę w Klubie Sportowym SL Salos Szczecin. Spędził tam osiem lat, szkoląc młodzież. Następnie pracował w pierwszoligowej Flocie Świnoujście, na stanowisku analityka i II trenera, a także koordynatora grup młodzieżowych. Ponadto przez trzy lata pracował w Arce Gdynia - rok jako asystent i dwa lata jako pierwszy trener. Po odejściu z Arki w 2014 roku znalazł zatrudnienie w Pogoni Szczecin, gdzie prowadził drugi zespół, a także był asystentem trenera i analitykiem. Ostatni sezon spędził w Siedlcach, gdzie był szkoleniowcem tamtejszej II-ligowej Pogoni.

Na stanowisko analityka w miejsce Sikory został mianowany Dominik Dyduła, który dotychczas był związany z Akademią Piłkarską Wisły Kraków. Od trzech lat pełnił funkcję analityka i asystenta trenerów Adriana Filipka i Marcina Pluty.

Zdjęcie Paweł Sikora przez dwa lata był pierwszym trenerem Arki Gdynia /East News



