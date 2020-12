Patryk Plewka przedłużył umowę z Wisłą Kraków. Nowy kontrakt obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku.

Plewka to wychowanek Wisły. W poprzednim sezonie przebywał na wypożyczeniu w Stali Rzeszów. Po powrocie stał się ważną częścią zespołu.



W tym sezonie młody pomocnik rozegrał dziewięć meczów. Strzelił gola i zaliczył dwie asysty.



Dobra forma została zauważona przez nowego trenera Petera Hyballę. Piłkarz przedłużył bowiem kontrakt o 3,5 roku.



Umowa Plewki z Wisłą obowiązywała do końca obecnych rozgrywek. Nowy kontrakt wiąże piłkarza z klubem do końca 2024 roku.



