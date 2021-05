Wisła Kraków pod wodzą Petera Hyballi nie prezentuje się tak, jak oczekiwaliby tego włodarze oraz kibice. Dodatkowo, zespół sprawia wrażenie rozbitego. To wszystko sprawia, że Niemiec już wkrótce pożegnać może się z "Białą Gwiazdą". Taką informację przekazał Mateusz Miga z "TVP Sport".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Konferencja prasowa przed meczem Wisła - Lech Poznań. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Szkoleniowiec pracuje w klubie od grudnia i dotąd prowadził zespół w 18 spotkaniach. Po raz ostatni wygrał... 21 marca, pokonując 3-1 Stal Mielec. Drużyna w 29 meczach ligowych zgromadziła zaledwie 30 punktów. Pod jego wodzą zdobyła 20 z nich, ale w ostatnich siedmiu spotkaniach - zaledwie dwa.

Reklama

Słabe wyniki mogą być efektem wewnętrznego rozbicia drużyny. Całkiem niedawno Hyballa odsunął od składu Jakuba Błaszczykowskiego, a ten, wpuszczony na boisko w ostatnim meczu ligowym przeciwko Lechowi Poznań (1-2) strzelił bramkę, w bardzo wymowny sposób ciesząc się z sukcesu. Nie podbiegł do trenera, a wolał fetować z Kazimierzem Kmiecikiem.



Według informacji Migi władze Wisły doskonale zdają sobie sprawę, że z tym trenerem nie zbudują przyszłości klubu. W związku z tym chcą się z nim pożegnać po zakończeniu sezonu. - Klamka w zasadzie zapadła - pisze dodając, że "kontakty Hyballi z przedstawicielami klubu ograniczone są do minimum", a on "myślami jest już gdzie indziej".



Co ciekawe, szkoleniowiec podczas mistrzostw Europy ma być ekspertem telewizji "ZDF".



TC