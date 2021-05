Wisła Kraków. Ogromny pech nowego piłkarza "Białej Gwiazdy"

​Wisła Kraków poinformowała, że powracający do klubu obrońca Alan Uryga nie będzie gotowy do tego, by rozpocząć przygotowania do sezonu z "Białą Gwiazdą".

