Wisła Kraków ogłasza wzmocnienie! Trenował w akademii Chelsea

Oprac.: Tomasz Brożek Wisła Kraków

Wisła Kraków ogłosiła zakontraktowanie nowego piłkarza. To 22-letni środkowy obrońca - Joseph Colley, który podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku. Jednocześnie lewy defensor Krystian Wachowiak trafił na wypożyczenie do GKS-u Tychy.

Zdjęcie Defensywa Wisły Kraków nie prezentowała się w ostatnim sezonie najlepiej. Pomoże jej Joseph Colley? / Michał Stańczyk / Newspix