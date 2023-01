Wisła Kraków ogłasza przełom! Kluczowe wieści o Błaszczykowskim

- Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli. Jestem już dinozaurem i nie będzie to takie proste. Ale próbuję wracać do pełnej sprawności. W tym wieku można krzywo stanąć i może coś strzyknąć w plecach i koniec. Nie da się określić, kiedy zagram. Presja czasu nie jest w tym dobra. Podchodzę do tego ze spokojem i pokorą - mówił pod koniec grudnia ubiegłego roku Jakub Błaszczykowski .