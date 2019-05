Marcin Wasilewski, Jakub Błaszczykowski, Rafał Pietrzak, Paweł Brożek, Rafał Boguski, Matej Palczić, Krzysztof Drzazga, Łukasz Burliga, Vullnet Basha, Jakub Bartosz, Sławomir Peszko, Emmanuel Kumah, Wojciech Słomka, Tobiasz Weinzettel - to lista piłkarzy Wisły, którym 30 czerwca wygasają kontrakty. Klub prowadzi rozmowy w kierunku pozostawienia zdecydowanej większości spośród nich. Na pierwszy ogień poszli m.in. Wasilewski i Boguski.

Rafał Boguski był kapitanem zespołu, do momentu powrotu Kuby Błaszczykowskiego. Już dwa lata temu nosił się z zamiarem ukończenia kariery, w której przeszkadzała mu plaga kontuzji. "Boguś" zacisnął zęby, gra dalej i chyba nikt nie narzeka. W wieku 34 lat jest zawsze do dyspozycji, zawsze wybiegany, a w tym sezonie, w 26 meczach Ekstraklasy zdobył dwa gole i sześć wypracował. W punktacji kanadyjskiej zespołu wyprzedzają go tylko Zdenek Ondraszek i Marko Kolar. Aż grzechem byłoby nie namówić go do dalszej gry. Tym bardziej, wobec ambitnych planów na nowy sezon, związanych z podbojem Ekstraklasy i Pucharu Polski. Takich celów nie uda się zrealizować w 12 zawodników, a sprowadzenie wartościowych piłkarzy z kraju, czy zagranicy nie jest łatwe przy obecnych możliwościach finansowych Wisły.

Ważną rolę przy Reymonta pełni też Wasilewski, który w Wiśle wznowił karierę i obu stronom wyszło to na dobre. "Wasyl" na boisku trzyma obronę, a wspólnie z Kubą Błaszczykowskim nadaje też ton w szatni. Był jedynym obok Pawła Brożka piłkarzem, który nie tylko połowę ubiegłego roku, ale też początek bieżącego trenował i grał za darmo, a jednocześnie razem z "Broziem" nie ponaglali klubu do zapłaty, nie zamierzali rozwiązać kontraktu. Mało tego, w największym kryzysie wspierali młodszych kolegów, którzy nie mieli z czego żyć. Dopóki nie złapał kontuzji kolana Marcin rozegrał 26 spotkań ligowych, a teraz odzyskuje sprawność po artroskopii. W czerwcu skończy 39 lat, ale charakter i kondycję ma taką, że z powodzeniem może wzbogacić karierę o kolejny sezon.





Jak udało nam się dowiedzieć, Wisła ma rezerwowy plan na organizację pionu sportowego, jeśli nie udałoby się namówić do dalszego dyrektorowania Arkadiusza Głowackiego. Wiele na to wskazuje, że "Głowa" i tak zostanie w klubie. Jeśli nie na stanowisku dyrektora sportowego, to w roli szefa skautingu, wówczas zadania dyrektora wziąłby na siebie zarząd.

"Biała Gwiazda" ma już wstępny plan przygotowań do nowego sezonu. Po urlopie drużyna spotka się 17 czerwca. Ekipa ma wyjechać na obóz, rozważane są bliższe kierunki: Austria, Słowacja lub Czechy.

