Wisła Kraków odzyskała licencję na grę w Ekstraklasie

Komisja ds. Licencji Klubowych postanowiła przywrócić Wiśle Kraków licencję na grę w Ekstraklasie. Oznacza to, że "Biała Gwiazda" przystąpi do rozgrywek po zimowej przerwie.

3 stycznia licencja Wisły została zawieszona z powodu braku możliwości ustalenia, kto jest właścicielem klubu. Miało to związek z potężnym zamieszaniem w sprawie sprzedaży "Białej Gwiazdy" funduszowi Alelega, którego właścicielem jest Vanna Ly, i funduszowi Noble Capital Partner, reprezentowanego przez Matsa Hartlinga. Konsorcjum miało przelać na konto klubu 12,2 miliony złotych na spłatę najpilniejszych zobowiązań. Pieniądze jednak nie trafiły na konto Wisły. W związku z tym Towarzystwo Sportowe Wisła wydało komunikat, że unieważnia się umowę sprzedaży, a właścicielem 100 procent akcji Wisły SA ponownie stało się Towarzystwo. Nowym prezesem został Rafał Wisłocki.



Komisja Licencyjna odwiesiła licencję 11 stycznia, a po chwili znów ją zawiesiła. Tym razem z powodów finansowych. Działacze od Wisły oczekiwali wiarygodnej prognozy finansowej na kolejne pół roku i sprawozdań finansowych od początku sezonu.



Do akcji ratowania Wisły przystąpiły trzy osoby: Jarosław Królewski, Jakub Błaszczykowski i Tomasz Jażdżyński, którzy pożyczyli klubowi cztery miliony. Z tych pieniędzy wypłacono zaległe pensje piłkarzom. Dzięki temu udało się zahamować rozpad zespołu. "Biała Gwiazda" sprzedała do Jagiellonii Biaystok Jesusa Imaza i Martina Kosztala za około trzy miliony złotych. W ramach tej transakcji pod Wawel trafił Lukaz Klemenz. We wtorek umowę do końca sezonu podpisał z Wisłą Łukasz Burliga.



Wcześniej jednak Wisła straciła czterech zawodników. Zdenek Ondraszek, któremu wygasł kontrakt, przeniósł się do FC Dallas. Umowy, za porozumieniem stron, rozwiązali Jakub Bartkowski (obecnie Pogoń Szczecin) i Dawid Kort (Atromitos Ateny). Z kolei kontrakt z winy klubu rozwiązał Zoran Arsenić, który znalazł zatrudnienie w Jagiellonii. Za tych zawodników Wisła nie dostała nawet złotówki.



Sytuacja "Białej Gwiazdy" nadal jest bardzo trudna, ale decyzja Komisji Licencyjnej daje iskierkę nadziei. Podopieczni Macieja Stolarczyka mogą spokojnie przygotowywać się do wznowienia rozgrywek po zimowej przerwie. W środę wiślacy wylatują na zgrupowanie do Turcji.



Rundę wiosenną Wisła zainauguruje w 11 lutego w Zabrzu, gdzie zmierzy się z Górnikiem. Po 20 kolejkach "Biała Gwiazda" zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów.

