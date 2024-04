Wisła Kraków odda mecz walkowerem? Szokujące oświadczenie po awansie do finału Pucharu Polski

Wisła Kraków w bieżącej kampanii od początku miała jasny cel - wywalczenie sobie powrotu do PKO BP Ekstraklasy i na razie dalej wygląda na to, że to zadanie jest dla niej możliwe do spełnienia. Jednocześnie jednak "Biała Gwiazda" realizuje się też na innym froncie - w Pucharze Polski, gdzie dotarła do półfinału jako jedyna pierwszoligowa ekipa.