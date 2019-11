Wisła Kraków na czwartkowej konferencji prasowej zaprezentowała nowego trenera "Białej Gwiazdy", którym został Artur Skowronek. W konferencji wziął udział także p.o. prezesa Wisły Piotr Obidziński. Zapytany o warunki rozstania z trenerem Maciejem Stolarczykiem nabrał jednak wody w usta.

Oto, co na konferencji prasowej powiedzieli p.o. prezesa Wisły Piotr Obidziński i trener Artur Skowronek:

Obidziński o zwolnieniu Stolarczyka i zmianie trenera:

- Zacznę od tego, że Maciej Stolarczyk został dziś zwolniony z obowiązku prowadzenia pierwszej drużyny. Do trenera mamy ogromny szacunek. W zeszłym sezonie z dnia na dzień nie było wiadomo, czy klub nie upadnie, a mimo wszystko Maciek wstawał, trenował drużynę, ta mu wierzyła i grała tak, jak to widzieliśmy w poprzednim sezonie, najtrudniejszym w historii Wisły. Ogromny szacunek i ogromna wdzięczność całej wiślackiej społeczności dla trenera Stolarczyka. Życzymy mu samych sukcesów w dalszej pracy.

- Decyzja o zmianie trenera jest w naszym przekonaniu decyzją konieczną i niezbędną, by budować strategię klubu. Po zważeniu wszystkich czynników uznaliśmy, że jedynym rozwiązaniem jest zmiana szkoleniowca.



- Jako jedyny klub w Ekstraklasie mamy piłkarzy doświadczonych w pracy z najlepszymi trenerami na świecie. Mamy mistrza Premier League, uczestnika finału Ligi Mistrzów. Po głębokich analizach i rozmowach z kilkoma trenerami najlepiej, i to bezwzględnie najlepiej, wypadł trener Skowronek. Wpisuje on się idealnie w pomysł na drużynę i zaprezentował najlepszy plan odbudowy drużyny i pozycji w lidze.

Skowronek o przejęciu drużyny Wisły:

- Na wstępie chciałbym podziękować za zaufanie ludziom, którzy są wokół Wisły. Poczułem w rozmowach mocny charakter, widzę cechy wojowników. Tak jak u kibiców. W szatni Wisły jest bardzo duży potencjał piłkarski. Prezes wystawił mi taką laurkę, że teraz wystarczy już tylko pstryknąć palcem i będzie dobrze, ale tak nie jest. Jestem jednak optymistą. Sytuacja drużyny nie jest łatwa, ale nie jest nie do wyciągnięcia. Musimy myśleć o małych celach, by je realizując, sięgnąć po coś więcej.

Obidziński o warunkach rozstania z trenerem Stolarczykiem:



- Dwie adnotacje. Po pierwsze, chciałbym żebyśmy na dzisiejszej konferencji skupili się na sporcie. Po drugie, podjęcie takiej decyzji zajęło kilka dni, odbyliśmy wiele rozmów z trenerami i analizowaliśmy rynek. Mnie, odpowiedzialnemu za stronę finansową, dało to czas, by rozważyć ryzyko finansowe związane ze spadkiem versus konieczne działania. Bilans tego wskazał na konieczność zmiany trenera. Jeśli chodzi o warunki rozstania z trenerem Stolarczykiem, to umówiliśmy się, że zostaną przez najbliższy czas bez komentarza.

Obidziński o nowej umowie Skowronka:



- Kontrakt z trenerem Skowronkiem został podpisany do końca sezonu. Nie ma w kontrakcie zapisanej opcji przedłużenia, ale jeśli misja się powiedzie, to naturalnie będziemy współpracować dalej.

Skowronek na temat pomysłu budowy drużyny:



- Chcemy skupić się na tym, by poprawić grę w defensywie, bo jest to zawsze fundament. Mam spostrzeżenia na temat organizacji gry defensywnej, ale nie mogę ich zdradzić, choćby ze względu na najbliższy mecz ze Śląskiem Wrocław. Jestem ofensywnym człowiekiem, ale to wszystko musi być zbilansowane. Na pewno będę chciał, by Wisła grała w piłkę, natomiast w grze defensywnej trzeba będzie dostosowywać się do przeciwnika.



Skowronek o potencjale drużyny:

- Potencjał jest do tego, by wyjść z sytuacji, w jakiej teraz jest Wisła. To nasz pierwszy mały cel i dziś nie możemy rozmawiać o niczym więcej.

Skowronek o wyzwaniu, jakim jest prowadzenie Wisły:

- Nie podchodzę do tego tak, że jest to moje największe wyzwanie. Mamy dwa punkty straty do Korony, pięć do Górnika, to nie jest katastrofalna sytuacja. Musimy skupić się na codziennej pracy i więcej pracować, niż mówić. Wisła to topowy klub w Polsce, ja jestem dumny, że jestem jej trenerem.

Skowronek o sztabie trenerskim:

- Przed nami analiza sytuacji, dopiero dziś dojechałem do Krakowa i wszystko sfinalizowaliśmy. Dwa, trzy kolejne dni będą kluczowe. Zarząd wyciągnął do mnie rękę i na pewno dołączy do mnie dwóch współpracowników z poprzednich klubów.

Zdjęcie Nowy trener Wisły Artur Skowronek i p.o. prezesa Piotr Obidziński / Jakub Gruca / Newspix

WG