Zgodnie z naszymi informacjami, nowym sponsorem Wisły Kraków została firma Nowak-Mosty. - Takie dni, jak ten, napawają nas ogromnym optymizmem, bo współpraca z biznesem coraz bardziej się układa - powiedział, na oficjalnej konferencji prasowej, p.o. prezesa Wisły Piotr Obidziński.

Nowak-Mosty będzie drugim co do wielkości mecenasem "Białej Gwiazdy", po bukmacherze LV Bet, który wykłada na klub rocznie ok. 1,8 mln zł.

Firma Nowak-Mosty zajmuje się projektowaniem i budową mostów oraz wiaduktów. Jej logo znajdzie się na rękawkach koszulek. - Firma współpracuje już z nami jakiś czas jako jeden z najemców naszych wschodnich lóż. Jest to dziś drugi, co do wielkości, sponsor klubu. To duże wydarzenie, dające nam wiarę w to, że odbudujemy Wisłę spokojną pracą u podstaw - przyznał Obidziński.

- Decyzja o wejściu do klubu była spontaniczna. W maju, po rozmowach z naszym pracownikiem, który jest kibicem Wisły, stwierdziliśmy, że nasza firma zaangażuje się w finansową odbudowę Wisły. Wykupiliśmy skybox na mecz ze Śląskiem, potem na derby, a później poszło już z górki - powiedział prezes Nowak-Mosty, Władysław Nowak.

- Liczymy, że tym ruchem uda się przyciągnąć innych sponsorów, bo do zagospodarowania jest jeszcze tył koszulki i spodenek. Chcemy, żeby w najbliższych meczach kibice wypełnili stadion i pokazali, że Wisła to duża marka, a nasza firma to świetny partner biznesowy - przyznał Nowak.

Prezes "Białej Gwiazdy" zdradził też, że nowy sponsor związał się z Wisłą do końca 2020 roku. - Umowa będzie obowiązywać przez najbliższe 13 miesięcy - powiedział i dodał: - Jest w niej paragraf umożliwiający jej rozwiązanie, kiedy Jakub Błaszczykowski przestanie być związany z Wisłą, czy to jako właściciel, czy jako piłkarz - powiedział Obidziński.

- Przez najbliższy rok będziemy się starać poznać klub. Zobaczymy, jak ta współpraca się ułoży i podejmiemy decyzję, co dalej. Pierwsze rozmowy wypadły bardzo pozytywnie - dodał prezes Nowak-Mosty.

Prezes Wisły powtórzył też, że przez 11 miesięcy klub spłacił 14 milionów złotych długu. Dodał też, że obecnie Wisła nie generuje strat i zrobi wszystko, by zachować miejsce w PKO Ekstraklasie. Właśnie w tym celu pozyskała rozgrywającego reprezentacji Kazachstanu Giorgija Żukowa, a kolejne transfery są przygotowywane.



Michał Przybycień, MB