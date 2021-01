Wisła Kraków zaczyna promować nowe hasło, uruchomiła również specjalną stronę internetową. Wszystko po to, by udowodnić, że to właśnie "Biała Gwiazda" jest najstarszym klubem w Polsce.

"Pierwszy zdobywca Pucharu Polski, Pierwszy mistrz Ligi Polskiej, Najstarszy polski klub, Po prostu pierwszy, Po prostu Wisła Kraków!" - oto hasło, które właśnie rozpoczyna rozpowszechniać Wisła Kraków. W akcję zaangażował się Tomasz Jażdżyński, współwłaściciel oraz przewodniczący rady nadzorczej klubu.

W ramach akcji przedstawiciele redakcji sportowych, organizacji oraz klubów otrzymają specjalne przesyłki. Oprócz tego zlecono też całostronicowe reklamy w gazetach sportowych.

- A w nich nowe hasło i adres strony z materiałami odkłamującymi historię w wersji elektronicznej: https://NajstarszyPolskiKlub.pl - informuje Jażdżyński.



Na stronie można znaleźć m.in. list Jażdżyńskiego, w którym pisze:



"Niniejszy list ma na celu wyjaśnienie decyzji władz Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków, w myśl której wróci ono do przedwojennej tradycji posługiwania się mianem najstarszego krakowskiego, a co za tym idzie obecnie najstarszego polskiego klubu piłkarskiego".



W liście Jażdżyński wspomina również o historii Cracovii:



"Dwa najstarsze krakowskie, a w obliczu utraty kresów wschodnich również polskie, kluby piłkarskie: TS Wisła i KS Cracovia, od ponad 100 lat co roku obchodzą kolejne, coraz bardziej okazałe jubileusze. Istotna zmiana w tych obchodach nastąpiła jednak tuż po II wojnie światowej. Przed jej wybuchem oczywistym było dla wszystkich, w tym założycieli obydwu klubów, że KS Cracovia swoje urodziny obchodzi zawsze rok później niż TS Wisła" - pisze Jażdżyński i dowodzi, że to właśnie "Biała Gwiazda" jest najstarszym klubem w Polsce.



Całość można przeczytać TUTAJ .



