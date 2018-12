Podczas ostatnich negocjacji, jakie przeprowadzono w nocy z soboty na niedzielę, nie doszło do porozumienia krakowskich biznesmenów zamierzających ratunkowo przejąć tonącą w długach Wisłę. Kości niezgody jest co najmniej kilka.

Głównym udziałowcem "Białej Gwiazdy" ma zostać Wojciech Kwiecień, który już pożyczył klubowi sporo pieniędzy. Wedle różnych źródeł, padają kwoty od trzech do sześciu milionów zł. Sęk w tym, że jest spór odnośnie kompetencji w nowej spółce. Pozostali potencjalni jej akcjonariusze: Wiesław Włodarski z firmy Foodcare oraz przedsiębiorstwa Antrans i Dasta Invest nie godzą się na to, aby o wszystkim w klubie decydował Kwiecień. To on jednak deklaruje największe wsparcie w nowej spółce. Jego głównym źródłem dochodów jest sieć aptek. W samym Krakowie ma ich blisko 40.

Zawarto natomiast porozumienie w sprawie modelu przejęcia Wisły. Z każde 10 procent udziałów nowy akcjonariusz zapłaci 400 tys. zł w momencie przejmowania klubu, a później łożyć będzie 125 tys. zł miesięcznie aż do momentu odzyskania płynności finansowej przez "Białą Gwiazdę". Z zebranych w ten sposób środków powinno się udać uniknąć katastrofy, jaką byłoby masowe rozwiązywanie kontraktów z winy pracodawcy, co zapowiadają zrobić piłkarze, którzy nie mogą się doczekać na lipcową pensję.



Dotarły do nas informacje, zgodnie z którymi TS Wisła - właściciel Wisły SA nie chce oddać zadłużonej na co najmniej 30 mln zł spółki za symboliczną złotówkę. Oczekuje za to miliona złotych. Samo TS boryka się z problemami finansowymi. Np. MPEC-owi zalegało 300 tys. zł jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.



Nowi właściciele nie do końca rozumieją oczekiwania zapłaty owego miliona, skoro powszechnie wiadomo, że zarząd Marzeny Sarapaty doprowadził klub do znacznie gorszego kryzysu niż ten, w jakim go przejmował. Dwa lata i trzy miesiące temu długi po erze Bogusława Cupiała wynosiły 12 mln zł, a w szatni zostali piłkarze Petar Brlek, Richard Guzmics i Krzysztof Mączyński, których udało się sprzedać za znacznie większą kwotę niż wynosiły wierzytelności.



Krakowscy biznesmeni, biorący udział w akcji ratunkowej, wszyscy są kibicami Wisły. Jest też druga strona medalu - nawet po połączeniu sił nie stanowią na tyle dużego potencjału finansowego, by móc myśleć o jakościowym skoku "Białej Gwiazdy", powrocie do złotej ery Tele-Foniki. Na razie jednak gra toczy się o przetrwanie.



Michał Białoński