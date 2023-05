Wisła Kraków nie chciała kombinować. I teraz ma problem

Ośmiu piłkarzy Wisły jest zagrożonych pauzą w przypadku otrzymania żółtej kartki, więc w najbliższych meczach krakowianie stąpają po cienkim lodzie. Co więcej, kartki przed barażami się nie kasują, więc zagrożenie dla wiślaków jest tym większe. W niedzielę Wisła podejmuje Zagłębie Sosnowiec. Spotkanie o godz. 12.40, transmisja w Polsacie Sport, stream on line na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.