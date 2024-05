Wisła Kraków nad przepaścią. Jeden problem pociąga kolejny

To już nawet nie jest czarny scenariusz. Ten bowiem zakładał przegranie walki o Ekstraklasę w barażach, co i tak spotkałoby się z ogromnym rozczarowaniem kibiców. Tymczasem Wisła nie dała sobie nawet szansy na blamaż w barażach, tylko skompromitowała się wcześniej .

W ostatnich spotkaniach krakowianie mieli grać o życie. Po zdobyciu Pucharu Polski powtarzano, że celem numer jeden wciąż jest awans, ale od tamtego czasu Wisła zdobyła tylko jeden punkt (!) na dwanaście możliwych (!) i to uciułała go z ostatnim w tabeli Zagłębiem Sosnowiec, które już wtedy było zdegradowane do II ligi. W efekcie 13-krotni mistrzowie Polski skończyli sezon na 10. miejscu, co jest katastrofą wizerunkową, a może być także organizacyjną.