Wisła Kraków podejmuje dziś GKS Tychy, a bilety na to spotkanie skończyły się już we wtorek. Mecz może obejrzeć jednak tylko 10 tys. widzów, bo na stadionie trwa remont. - Pozostaje żałować, bo mógłby paść rekord - uważa Radosław Sobolewski, trener krakowian. Spotkanie Wisła - GKS Tychy w sobotę o godz. 17.30, transmisja w Polsat Sport News i na Polsat Box Go. Relacja na Sport.Interia.pl.