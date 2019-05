- Mam nadzieję, że w kolejnym sezonie dołożymy cegiełki do tego, aby klub był coraz silniejszy - mówił po spotkaniu z Miedzą Maciej Stolarczyk, trener Wisły Kraków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Maciej Stolarczyk po meczu Wisła - Miedź. Wideo INTERIA.TV

- Byliśmy świadkami szalonego spotkania. Dziewięć bramek zdarza się rzadko, ale ten mecz był odzwierciedleniem tego, co wydarzyło się u nas przez cały sezon - analizował na gorąco Stolarczyk.

Szkoleniowiec nie chciał koncentrować się na potyczce z Miedzą. Zamiast tego podziękował ludziom, dzięki którym Wiśle w ogóle udało się dotrwać do zakończenia rozgrywek.

- Zacznę od kibiców, bo dzięki nim klub dostał mnóstwo energii. Dziękuję też moim współpracownikom i klubowi, bo wszyscy pomogli nam przygotowywać się do tego sezonu. Ogromne podziękowania należą się też piłkarzom, mam do nich ogromny szacunek za postawę. Dali z siebie tyle, ile mogli. Dziękuję również rodzinom zawodników. Dziękuję, bo wszyscy byliśmy ważnymi elementami. Mam nadzieję, że kolejny sezon to będą cegiełki dokładane do tego, aby klub był coraz silniejszy - podkreśla szkoleniowiec Wisły.

Reklama

Stolarczyk przyznał, że w przyszłym sezonie w zespole na pewno nie zagrają Sławomir Peszko i Matej Palczicz.



- Podziękowaliśmy im po spotkaniu. W najbliższych dniach rozwiąże się więcej tematów, więc będziemy mieli więcej jasności - uciął Stolarczyk.

Mimo porażki jego drużyna zajęła dziewiąte miejsce w tabeli. Z kolei Miedź jest 15. i opuszcza Ekstraklasę.





PJ