30-letni środkowy obrońca Michal Frydrych przeszedł ze Slavii Praga do Wisły Kraków, podpisując trzyletni kontrakt - informuje "Biała Gwiazda".

Już pierwsze mecze tego sezonu pokazały, że Wisła potrzebuje wzmocnień w linii obrony. Defensywę krakowskiej drużyny ma uszczelnić Michal Frydrych, który trafił do "Białej Gwiazdy" ze Slavii Prara, w której spędził pięć ostatnich lat.

- Wyjeżdżam, bo od jakiegoś czasu jestem zmiennikiem. Brakuje mi regularnego obciążenia meczowego i emocji związanych z walką na boisku z drużyną - tłumaczy powody swojego odejścia Frydrych, cytowany przez oficjalną stronę internetową czeskiego klubu.

30-latek mierzy 188 cm. Portal Transfermarkt wycenia go na 800 tys. euro. Do Slavii trafił we wrześniu 2015 roku z Banika Ostrawa.

W swojej karierze rozegrał ponad 200 meczów w czeskiej lidze, strzelił 17 goli i zaliczył dziewięć asyst. Dwukrotnie wystąpił w meczach Ligi Mistrzów. Ma na koncie także 10 meczów w Lidze Europy.

Trzy razy świętował mistrzostwo i dwa razy puchar Czech z drużyną Slavii.

