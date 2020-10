Sytuacja w PKO Ekstraklasie jest dynamiczna z uwagi na nasilającą się falę pandemii koronawirusa. Jeszcze wczoraj późnym wieczorem prezes PKO Ekstraklasy Marcin Animucki zapewniał nas, że spotkanie 6. kolejki Wisła Kraków - Lechia Gdańsk najpewniej uda się rozegrać. Dziś spółka zarządzająca ligą została zmuszona do przełożenia meczu. Taka była rekomendacja sanepidu - dowiedziała się Interia.

Ekstraklasa poinformowała już o przełożeniu meczu Lechię, by nie ponosiła kosztów podróży do Krakowa. Oficjalny komunikat spółka opublikuje wkrótce.



Pierwotnie wydawało się, że koronawirus wykluczył Wiśle tylko czterech piłkarzy, w tym Jakuba Błaszczykowskiego. Sanepid uznał jednak, że wyniki testów u kolejnych zawodników "Białej Gwiazdy" nie są jednoznaczne. Dlatego wysłał rekomendację do Ekstraklasy SA o przełożenie niedzielnego meczu z Lechią.

Ekstraklasa SA, w porozumieniu z Canal+Sport i TVP Sport znajdzie nowy termin tego meczu, po tym jak ognisko COVID-19 w Wiśle zostanie wygaszone.



- Z raportu przesłanego do nas przez Wisłę w środę wynika, że czterech piłkarzy jest zakażonych. Nasz protokół przewiduje przełożenie terminu meczu, jeśli wirus dotknie co najmniej siedmiu piłkarzy w danym zespole. Dlatego dajemy zgodę na rozegranie meczu z Lechią, ostateczną decyzję zostawiamy lokalnemu sanepidowi - powiedział Interii wczoraj wieczorem prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki. Dziś jednak, po otrzymaniu wytycznych z sanepidu spółka była zmuszona przełożyć spotkanie.

Wszyscy zadają sobie pytanie, czy wobec wzrostu fali zachorowań na COVID-19 i napiętego terminarza uda się dokończyć sezon 2020/2021. Ekstraklasa SA jest w o tyle szczęśliwym położeniu, że przepisy UEFA zezwalają na datowanie meczów ligowych w dniach przeznaczonych na Ligę Mistrzów.





