Mateusz Młyński z Arki Gdynia podpisał czteroletni kontrakt z Wisłą. Umowa obowiązuje od 1 lipca, ale krakowianie spróbują sprowadzić go już teraz.

20-letni Młyński to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników I ligi. Jesienią zagrał 15 spotkań, z tego 13 w podstawowym składzie. Zdobył jedną bramkę. Piłkarz może występować na obu skrzydłach, a jego mocną stroną jest dobra gra zarówno prawą, jak i lewą nogą.

Młyński podpisał z Wisłą czteroletnią umowę, ale obowiązuje ona dopiero od 1 lipca. Krakowianie będą jednak starali się sprowadzić go już teraz, ale będzie się to wiązało z zapłaceniem Arce kwoty transferowej. Jeśli jednak zawodnik zostanie w Gdyni, to będzie miał bardzo nikłe szanse na grę, więc rundę wiosenną najpewniej będzie musiał spisać na straty.

Głównym konkurentem Wisły w staraniach o Młyńskiego był Lech Poznań. Młodym zawodnikiem interesowała się również Cracovia i Jagiellonia Białystok.

MS, PJ





