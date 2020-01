Mateusz Hołownia dołączył do Wisły Kraków. Piłkarz będzie grał przy Reymonta na zasadzie wypożyczenia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Błaszczykowski, Lis i Burliga w kriokomorze. Wideo INTERIA.TV Wisła Kraków Wisła Kraków. Mateusz Hołownia i Hebert na testach

Hołownia jest piłkarzem Legii, ale nie miał tam wielu okazji do gry. Wcześniej był wypożyczony do Ruchu Chorzów, a od lutego 2019 roku przebywał w Śląsku Wrocław.

Reklama

W drużynie ze stolicy Dolnego Śląska był tylko rezerwowym. Na lewej obronie przegrał rywalizację z Dinem Sztiglecem. W efekcie rozegrał jedynie pięć spotkań, ale tylko raz wystąpił w pełnym wymiarze czasowym. Aż w trzech meczach pojawiał się na boisku zaledwie na minutę.

W Wiśle Hołownia będzie mógł mieć więcej okazji do gry, bo jedynym nominalnym lewym obrońcą w zespole jest Maciej Sadlok. W Krakowie Hołownia spędzi pół roku. Jest wypożyczony do końca sezonu. Z Legią wiąże go umowa, która obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.

MP

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy