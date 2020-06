Areszt dla byłej prezes Wisły Kraków Marzeny S. i byłego wiceprezesa Roberta Sz. został przedłużony 28 września. Niewykluczone jednak, że oboje zostaną w areszcie nawet do końca roku - informuje portal lovekrakow.pl

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Artur Skowronek przed meczem z Wisłą Płock. Wideo INTERIA.TV

Według informacji podanych przez Annę Marszałek, rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej w Poznaniu (w styczniu 2019 roku przeniesiono tam śledztwo po tym, jak Prokuratura w Krakowie wniosła o przeniesienie śledztwa w obawie o posądzenie o stronniczość), okres trwania postępowania został przedłużony do 31 grudnia 2020 roku.

Reklama

Końca śledztwa, które toczy się od początku 2019 roku, na razie nie widać. Zarzuty, oprócz byłej prezes Marzeny S. i byłego wiceprezesa Roberta Sz., usłyszeli także członek rady nadzorczej Tadeusz C. oraz Anna M.-Z., żona jednego z liderów bojówki "Sharks". To właśnie ta grupa pseudokibiców przejęła wówczas władzę nad klubem.



Marzena S. usłyszała dotychczas zarzuty działalności w zorganizowanej grupie przestępczej, a także popełnienia szeregu przestępstw gospodarczych i wyrządzenie szkód majątkowych, łącznie na ok. 10 mln zł. Zarówno ona, jak i Robert Sz. usłyszeli zarzuty przywłaszczenia sobie kwoty przekraczającej 800 tysięcy zł.



Okres aresztu dla byłej prezes i byłego wiceprezesa został przedłużony do 28 września, ale należy spodziewać się także kolejnej decyzji o przedłużeniu aresztu nawet do końca roku.

Sprawę prowadzi Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Podejrzani zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy CBŚP w pierwszej połowie września ubiegłego roku, a 29 października Sąd Okręgowy w Poznaniu zdecydował o ich trzymiesięcznym aresztowaniu. Decyzje o areszcie, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu były przedłużane przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Ostatnio 22 kwietnia.

Wobec Tadeusza Cz., innego z oskarżonych w tej sprawie, niego zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

Zdjęcie Była prezes Wisły Kraków SA Marzena S. / INTERIA.PL

#POMAGAMINTERIA