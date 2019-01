Chorwacki napastnik Marko Kolar zdecydował się kontynuować swoją karierę w Wiśle Kraków. 23-latek podpisał z klubem nowy, półtoraroczny kontrakt.

Zawodnik przygodę z "Białą Gwiazdą" rozpoczął we wrześniu 2017 roku. Do tej pory zagrał w niej 15 razy - 14 na szczeblu Ekstraklasy i raz w ramach Pucharu Polski. W spotkaniach tych odnotował trzy trafienia i zaliczył dwa kluczowe podania przy bramkach kolegów z zespołu.



Najczęściej po napastnika sięgał trener Maciej Stolarczyk, którego Chorwat przekonał do siebie codzienną ciężką pracą i zaangażowaniem.

