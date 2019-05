Marko Kolar był jednym z bohaterów 34. kolejki Ekstraklasy. To dzięki jego dwóm golom Wisła przełamała złą passę i pokonała w Zabrzu Górnika 2-1. 23-letni chorwacki piłkarz po raz pierwszy zdobył w naszej lidze dwa gole w jednym spotkaniu.

Zdjęcie Marko Kolar strzelił w Zabrzu dwa gole / Andrzej Grygiel /PAP

W meczu w Zabrzu Kolar został wystawiony przez trenera Macieja Stolarczyka na skrzydle i, jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. W Zabrzu piłkarz najpierw pokonał Martina Chudego strzałem z rzutu karnego, po faulu na sobie, a na początku drugiej połowy przesądził o losach rywalizacji.

- Kamil Zapolnik za słabo podawał piłkę w moim kierunku. Piłkarz przeciwnika na to czekał. Pierwszy do niej dobiegł. Zagrał ją sobie, ja zrobiłem ruch nogą i potem nic już nie byłem w stanie zrobić. Zawodnik rywala dobrze wiedział, co chciał zrobić - mówił po meczu słowacki bramkarz Górnika.

- "Jedenastka" była w stu procentach, bramkarz rywala mnie zahaczył - mówił Kolar, który wygląda na to, że stał się etatowym wykonawcą karnych w swoim zespole.

- Ostatniego karnego wykonywałem jeszcze w swojej ojczyźnie, choć nie pamiętam, czy było to w barwach Interu czy Lokomotiva. W swoim życiu każdego karnego, którego strzelałem, wykorzystałem - podkreśla.

W tym sezonie na swoim koncie Chorwat ma osiem trafień. Jeśli w meczach kończących ten sezon podtrzyma dyspozycję, którą zaprezentował w Zabrzu, to być może dogodni pod względem zdobytych goli Zdenka Ondraszka, który z 11 trafieniami na koncie, jest póki co najskuteczniejszym wiślakiem.

- Mam nadzieję, że tak będzie. Moim celem jest to, żeby trafień na koncie mieć jak najwięcej - zaznacza.

Na razie w Krakowie cieszą się z przełamania złej serii. Na zwycięstwo w ligowym spotkaniu pod Wawelem czekali od końca marca. - Trochę długo to trwało, ale w końcu udało się zdobyć trzy punkty. Dla nas to tym bardziej ważne, że celem na koniec sezonu jest wywalczenie dziewiątego miejsca. W Zabrzu zrobiliśmy krok w tym kierunku. Chcemy też wygrywać w kolejnych meczach - mówi Kolar.



Kolejnym rywalem "Białej Gwiazdy" będzie Korona. Mecz z kielczanami w piątek wieczorem.

Michał Zichlarz

