O ewentualnym powrocie jednej z największych gwiazd Ekstraklasy wszech czasów - Marcelo Guedesa Filho do Wisły Kraków pisaliśmy już rok temu, na podstawie wypowiedzi jego mentora - Clebera. Teraz w wywiadzie z Tomaszem Ćwiąkałą z Canal+Sport na ten temat wypowiedział się sam Marcelo.

Marcelo w "Białej Gwieździe" grał w latach 2008-2010, został sprzedany do PSV Eindhoven za 4 mln euro. Powrót do Wisły i akcja ratunkowa Jakuba Błaszczykowskiego zainspirowały Brazylijczyka.

- Marcelo powiedział mi, że on zrobi tak samo jak Kuba i też wróci do Wisły. Zrobi to w wieku 33-34 lat. Na razie ma 31 i rywalizację z Barceloną na głowie - powiedział Interii były obrońca Wisły Cleber, który jest w stałym kontakcie ze swym rodakiem.

Teraz do akcji wkroczył sam Marcelo, który był gościem programu "Face 2 face" Tomasza Ćwiąkały w Canal+Sport.

Zapytany o to, czy wróci do Wisły w najbliższej przyszłości Brazylijczyk odpowiedział: