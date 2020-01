Wisła Kraków. Maor Melikson zakończył karierę

Maor Melikson zakończył karierę. Były piłkarz Wisły Kraków występował ostatnio w Hapoelu Beer Szewa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Taki był rok 2019 dla "Białej Gwiazdy". Wideo INTERIA.TV

Z tego też klubu przyszedł do Wisły w styczniu 2011 roku. W zespole "Białej Gwiazdy" grał przez prawie dwa lata, po czym odszedł do francuskiego Valenciennes.

Reklama

W Wiśle Melikson rozegrał 64 mecze, w których strzelił 10 goli. W Ekstraklasie wystąpił 46 razy, zdobywając sześć bramek. Z krakowskim klubem zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 2010/11, a w kolejnych rozgrywkach doszedł do 1/16 Ligi Europy. Wisłę wyeliminował wtedy Standard Liege.

Dalsza kariera Meliksona nie potoczyła się tak, jakby chciał. We Francji się nie przebił i w lipcu 2014 roku wrócił do Hapoelu. W tym klubie występował do końca 2019 roku. Postanowił, że w 2020 roku zakończy karierę i od pierwszego stycznia nie jest już zawodowym piłkarzem.

MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy