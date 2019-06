Wisła Kraków. Maciej Śliwa odchodzi do Miedzi Legnica

Utalentowany skrzydłowy żegna się z Wisłą Kraków. 18-letni Maciej Śliwa podpisał kontrakt z Miedzią Legnica.

Śliwa w minionym sezonie zadebiutował w Ekstraklasie, w meczu przedostatniej kolejki z Arką Gdynia trafił nawet do siatki. Łącznie wystąpił w drużynie Macieja Stolarczyka pięć razy, ale wybrał transfer do I ligi.



Z Miedzią podpisał czteroletni kontrakt. Spadkowicz z Ekstraklasy kompletuje skład na sezon w I lidze. Legniczanie chcą jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy, ma ich do tego doprowadzić Dominik Nowak - szefowie klubu zdecydowali, że mimo spadku pozostanie trenerem zespołu.





Śliwa to kolejny piłkarz, który latem pożegnał się z Wisłą. Wcześniej krakowski klub opuścili Matej Palczicz, Wojciech Słomka, Tobiasz Weinzettel oraz Sławomir Peszko.