Wisła Kraków ma problem do rozwiązania. Dwie bolesne wpadki

- To może być taki egzamin, ale tak naprawdę, to co tydzień byliśmy egzaminowani. Czasami nam to wychodziło lepiej, a czasami gorzej... Przy tak dużej publiczności na pewno gra się inaczej i zwracaliśmy na pewne kwestie zawodnikom. Mam nadzieję, że ten test wypadnie pozytywnie - podkreśla trener Sobolewski.