Interia potwierdziła pojawiające się od kilku dni informacje o tym, że Łukasz Burliga opuści Wisłę Kraków. Boczny obrońca jest już po słowie z Wojciechem Kwietniem, właścicielem Wieczystej i właśnie w tym zespole będzie występował od przyszłego sezonu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Rozbieżne informacje na temat analizy rzutów karnych Hyballi i Lisa po meczu z Cracovią. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Burliga to wychowanek Wisły. Występuje w niej od 2009 roku. W międzyczasie odchodził jeszcze do Ruchu Chorzów i Jagiellonii Białystok.

Reklama

Do klubu wrócił w na początku 2019 roku. Od razu stał się podstawowym piłkarzem. W bieżących rozgrywkach zagrał 20 razy, strzelił gola i zanotował asystę.





Burliga zagra w Wieczystej

Wiadomo już, że obecny sezon jest dla Burligi ostatnim w barwach "Białej Gwiazdy". Od wakacji będzie występował w Wieczystej.



Wieczysta to klub budowany przez Wojciecha Kwietnia, który także wspiera Wisłę, m.in. odraczając termin spłaty długu, który jest mu winny klub z Reymonta. Obecnie gra w klasie okręgowej, ale w przyszłym sezonie prawdopodobnie będzie już występować w czwartej lidze.



Wieczysta ma spore ambicje. Grają tam m.in. Sławomir Peszko i Radosław Majewski. Burliga będzie kolejnym znanym piłkarzem, który dołączy do zespołu. Władze klubu mówią otwarcie, że w przyszłości chcą grać na zapleczu PKO Ekstraklasy. Nie wykluczają też próby awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej.



MP



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!