Nie tylko Jakub Błaszczykowski gościnnie trenuje z Wisłą Kraków. Na treningu "Białej Gwiazdy" pojawił się także jej były zawodnik, a ostatnio piłkarz Jagiellonii Białystok, Łukasz Burliga.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 1. trening Wisły w 2019 r. Wasilewski, Brożek i inni. Wideo INTERIA.TV

Burliga 9 stycznia rozwiązał kontrakt z Jagiellonią Białystok i jest wolnym zawodnikiem. Jak poinformowała Wisła, obrońca gościnnie trenuje z ekipą Macieja Stolarczyka.

Reklama

30-letni zawodnik jest wychowankiem "Białej Gwiazdy", w której zadebiutował w lipcu 2008 roku. Z przerwami na wypożyczenia do Floty Świnoujście oraz Ruchu Chorzów, był graczem krakowskiego klubu do lutego 2016 roku. Wtedy to przeszedł do Jagiellonii Białystok, z którą dwukrotnie został wicemistrzem Polski.

Tymczasem Komisja Licencyjna PZPN podjęła decyzję o odwieszeniu, a następnie ponownym zawieszeniu licencji na grze w Ekstraklasie. Tym razem oficjalnym powodem jest brak wiarygodnych sprawozdań finansowych oraz prognozy finansowej na pozostałą część sezonu.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie Łukasz Burliga / Maciej Witkowski /

WG