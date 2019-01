Nawet gwiazdy światowej piłki przejęły się sytuacją Wisły Kraków. Za pomocą Twittera wsparcie dla akcji Jarosława Królewskiego, który organizuje zbiórki na pomoc "Białej Gwieździe", udzielili Robert Lewandowski oraz Mathieu Flamini.

"Jaro Królewski You can do IT, Wisła Kraków fans You can do It, play to the end, fingers crossed" - napisał na Twitterze Lewandowski, co można przetłumaczyć jako: "Jaro Królewski - możesz to zrobić, fani Wisły - możecie to zrobić, walczcie do końca, trzymam kciuki".

Wsparcie udzielone Jarosławowi Królewskiemu oznacza poparcie dla prowadzonej przez niego zbiórki pieniędzy pod hasłem "50kforWK", która ma na celu ratowanie "Białej Gwiazdy". Dzięki zebranym przez niego pieniądzom spłacony został dług wobec Martina Kosztala.

Niespodziewanie wsparcia Wiśle udzielił także... Mathieu Flamini, były zawodnik m.in. Arsenalu Londyn i AC Milan, a obecnie piłkarz Getafe CF.



"Wysyłam całe moje wsparcie do moje przyjaciela Jarosława Królewskiego i wszystkich ludzi oraz fanów walczących, by uratować tak historyczny klub jak Wisła Kraków".

Przypomnijmy, że w piątek Komisja Licencyjna PZPN odwiesiła, a po chwili ponownie zawiesiła Wiśle licencję na grę w Ekstraklasie. Powodem jest brak wiarygodnych sprawozdań i prognozy finansowej na pozostałą część sezonu.

