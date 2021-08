Legia ciągle jest w euforii po awansie do Ligi Europejskiej, ale Wisła na takie mecze czekała od miesięcy. Niemal pełny stadion, renomowany przeciwnik i szansa na wskoczenie do czołówki. Dziś krakowianie mogą udowodnić, że drużynę stać na coś więcej niż w ostatnich sezonach.

Parabola wskazująca miejsca wiślaków w ligowej tabeli wije się jak wąż. Była już pozycja lidera, było też 12. miejsce, a do dzisiejszego szlagieru krakowianie przystępują jako drużyna z szansami na podium.

Mistrzowie Polski na tabelę zerkają rzadziej, bo całkowicie nie oddaje ona siły drużyny. Wszystko dlatego, że działa zostały wycelowane w europejskie puchary i m.in. z tego powodu Legia w Ekstraklasie ma rozegrane jedno spotkanie mniej. Dla warszawiaków najważniejsze jednak jest, że zespół ma już zapewnioną grę w Lidze Europejskiej. Przypieczętował ją w czwartek, dzięki pokonaniu Slavii Praga 2-1.

Reklama

- Gratuluję Legii, bo to fajne dla polskiej piłki, że po pokonaniu bardzo mocnego przeciwnika awansowała do fazy grupowej. To dobry wynik dla Ekstraklasy oraz punktów w klubowej klasyfikacji UEFA. Oglądałem mecze Legii ze Slavią, ale piłkarzom będziemy pokazywać sytuacje z Ekstraklasy - podkreśla Adrian Guľa, trener Wisły.

Szkoleniowiec zapewnia również, że nie chce przemotywować zespołu.

- Musimy zachować równowagę. Gramy przed naszymi kibicami i wspólnie chcemy pracować na zwycięstwo. Równowaga musi jednak być, nikt nie może być przemotywowany. Jeśli jednak masz koszulkę Wisły, to musisz grać na 100 procent - podkreśla Gul’a.

Czesław Michniewicz, trener Legii: - Wisła od początku sezonu rozgrywa bardzo dobre spotkania. Obserwowałem ich przegrany mecz z Rakowem Częstochowa i pokazali się tam z bardzo dobrej strony. We wszystkim było widać rękę trenera, który krótko pracuje w nowym zespole, ale już wypracował kilka ciekawych, boiskowych nawyków. Myślę, że czeka nas ciekawe spotkanie. Wiemy, że Wisła obchodzi swój jubileusz [115-lecia powstania klubu - przyp. red.], ale nie chcemy być dla niej z tego powodu jedynie tłem. Chcemy zagrać na własnych zasadach i wygrać.

Wisła - Legia. Na kogo postawią trenerzy?

Wisła w meczu z Legią może wystawić niemal optymalny skład (pisaliśmy o tym TUTAJ ), za to większą zagadką jest zestawienie legionistów, którzy mogą być zmęczeni potyczką ze Slavią. Poza tym trener Michniewicz będzie musiał przygotowywać zespół do gry na dwóch frontach, bo już 15 września mistrzowie Polski zaczynają walkę w Lidze Europejskiej wyjazdowym spotkaniem ze Spartakiem Moskwa (cały terminarz meczów Legii TUTAJ ).

Spotkanie Wisła - Legia będzie mogło obejrzeć 26 tys. widzów i wiele wskazuje, że ten limit niemal w całości zostanie wykorzystany, co oznacza najwyższą frekwencję przy Reymonta od niemal dwóch lat (pisaliśmy o tym TUTAJ ).

Mecz Wisła Kraków - Legia Warszawa w niedzielę o godz. 17.30, relacja w Interii.

Piotr Jawor

Skandal zniszczył Kusznierewicza! Dziś to inny człowiek! (pomponik.pl)