Tylko przez 45 minut krakowianom udało się zaklinać rzeczywistość. Po przerwie rywale wrzucili drugi bieg, wbili trzy bramki i bez większych problemów umocnili się na pozycji lidera. W hicie Ekstraklasy Legia pokonała Wisłę 3-1.

Dwa mecze, zero punktów, siedem bramek straconych, jednak strzelona - tak po restarcie sezonu prezentuje się dorobek Wisły Kraków. W zupełnie innych nastrojach są piłkarze Legii, którzy wygrali oba spotkania i kolejny raz wysłali jasny sygnał, że nie zamierzają zbaczać z kursu na mistrzostwo Polski.



W pierwszej części można było mieć jednak poważne wątpliwości, która drużyna bije się o tytuł, a która walczy o utrzymanie. To gospodarze od początku ruszyli do ataku, a Legia jakby liczyła, że powtórzenie okazałego zwycięstwa z jesieni (7-0) uda się najmniejszym nakładem sił. Jednak już w 2. minucie Jakub Błaszczykowski zza pola karnego wysłał sygnał ostrzegawczy, a kwadrans później Lubomir Tupta był o centymetry od wepchnięcia piłki do siatki.

W tym czasie Legia nieśmiało podchodziła pod pole karne krakowian, by później oddać im piłkę lub zakończyć akcję niecelnym dośrodkowaniem. O groźnym uderzeniu nie było nawet mowy.



Wisła konsekwentnie szukała szansy i doczekała się w 29. minucie. Dawid Szot sprytnie zagrał do Tupty, ale jego strzał został zablokowany. Piłka trafiła jednak do Łukasza Burligi, a ten nie zamknął oczu, by uderzyć na siłę, tylko sprytnym kopnięciem po długim słupku dał Wiśle prowadzenie.



Dopiero ten cios obudził Legię. Wicemistrzowie Polski zaczęli atakować częściej, ale pomysłu za wiele w tym nie było. Najlepszą sytuację miał Walerian Gwilia, ale głową uderzył tuż obok słupka. Później jeszcze Andre Martins i Luquinhas spróbowali uderzeń z dystansu, ale ataki gości na ogół kończyły się marnym dośrodkowaniem, a to było zdecydowanie za mało, by zaskoczyć defensywę Wisły, która grała w eksperymentalnym ustawieniu, z trzeba obrońcami.