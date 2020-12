W hicie 13. serii gier PKO BP Ekstraklasy nie brakowało niczego: dramaturgii, twardości, strzałów, walki z pełnym zaangażowaniem. Trzy punkty pojechały do Warszawy, dzięki skuteczności największego bohatera meczu Tomasza Pekharta, który zdobył obydwie bramki dla ekipy Czesława Michniewicza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Peter Hyballa przed meczem z Legią Warszawa. Wideo INTERIA.TV

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Peter Hyballa po ośmiu dniach pracy postawił pierwszą pieczęć na grze Wisły Kraków. Jego podopieczni od pierwszych minut dają z siebie wszystko, atakują przeciwnika na całym boisku. Bez zastanawiania się czy sił wystarczy na drugą połowę. W tym meczu, podobnie jak w derbach, nie wystarczyło.

Reklama

- Trzeba przyznać, że Wisła dobrze zakładała pressing i blokowała nam rozgrywanie akcji - doceniał postawę "Białej Gwiazdy" stoper Legii Mateusz Wieteska.

Powiew niemieckiej myśli szkoleniowej posłużył niemal wszystkim wiślakom. Biegowo lepiej się prezentowali zarówno Felicio Brown-Forbes, jak i Gieorgij Żukow, który przypominał siebie samego sprzed pandemii, gdy przebojem wdarł się do PKO Ekstraklasy.

Dość podkreślić, że w I połowie wiślacy pokonali aż o cztery kilometry więcej niż rywal (58.95 - 54.91 km).

To właśnie Żukow zaczarował legionistów na lewym skrzydle, by dośrodkować w pole karne. Yaw Yeobah "skleił" trudną do przyjęcia piłkę i kopnięciem w prawy róg pozbawił złudzeń Artura Boruca, że tę piłkę uda się dosięgnąć.

Co ciekawe, Żukow nie tylko asystował, ale popisał się odbiorem piłki na połowie rywala i to zainicjowało bramkową akcję.

Dorobek strzelecki "Białej Gwiazdy" mógł bardziej okazały po pierwszych 45 minutach. Prostopadłe podanie Adiego Mehremicia i duża bezradność Wieteski z Arturem Jędrzejczykiem spowodowały, że sam przed Borucem znalazł się Felicio Brown-Forbes. Zdołał trącić piłkę obok słynnego golkipera, ale po zderzeniu z nim stracił równowagę i nie zdołał spić śmietanki, czytaj: wbić piłki do pustej siatki.

Tuż po przerwie Chuca, która zastąpił Michała Maka, odebrał piłkę Andre Martinsowi tuż przed polem karnym gości. Nie wykorzystał tego jednak Brown-Forbes, który huknął minimalnie obok lewego słupka.

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij

Pierwszą dobrą okazję Legia stworzyła w 52.min: Josip Juranović dośrodkował na głowę Pawła Wszołka, jednak ten zagłówkował akurat tam, gdzie stał Mateusz Lis.

Ekipa Czesława Michniewicza po godzinie włączyła wyższe obroty. Dziwnie się to zbiegło z tym, że wiślakom zaczynało brakować paliwa. W 65. min główkował Jędrzejczyk i piłka zmierzała do siatki, jednak dobił ją jeszcze będący na spalonym Wieteska.

"Biała Gwiazda" zdobyła się na jeszcze jeden przebłysk. Mehremić 60-metrowym podaniem wypuścił do ataku Brown-Forbesa, który niczym lepiej jeżdżący na łyżwach hokeista objechał Wieteskę, by przegrać pojedynek z Borucem!

Za moment Kostarykanin mógł skompletować hat-tricka. Po podaniu Yeboaha był w idealnej sytuacji, ale posłał "bombę" prosto w Boruca, więc ten odbił piłkę!

To się zemściło szybko na krakowianach. Jeszcze w 76. min Filip Mladenović z rzutu wolnego, z 17 m przestrzelił. Stały fragment gry został podyktowany za zagranie ręką Michala Frydrycha, który dostał żółtą kartkę, co eliminuje go z wyjazdowego spotkania z Lechem.

Pięć minut później Chuca, w zupełnie niegoroźnej sytuacji, ostemplował piętę Luquinhasa i sędzia od razu podyktował rzut karny, zresztą całkiem słusznie. Z 11 m Tomasz Pekhart kopnął w lewy róg i chociaż Mateusz Lis wyczuł jego intencje, nie zdołał obronić.

Legia w końcówce zachowała się jak rasowy bokser - zadała drugi, nokautujący cios. Po dośrodkowaniu Josipa Juranovicia Pekhart najwyżej wyskoczył na piątym metrze i zagłówkował do siatki. Lis był bez szans. Czesław Michniewicz i jego załoga wyskoczyli w górę z radości.

Zdjęcie Szalona radość Legii / Łukasz Gągulski / PAP

Fatalna passa wiślaków na własnym stadionie trwa. W tym sezonie zdołali pokonać tylko Podbeskidzie.

Legia pozostaje niepokonana od 19 września, gdy sposób na nią znalazł Górnik.

13. kolejka PKO Ekstraklasy:

Wisła Kraków - Legia Warszawa 1-2 (1-0)

Bramki: 1-0 Yaw Yeboah (12. Z podania Żukowa), 1-1 Tomasz Pekhart (81. Z karnego po fauli Chuki na Luquinhasie), 1-2 Tomasz Pekhart (89. Głową z podania Juranovicia).

Wisła: Lis - Szot, Frydrych, Mehremić, Sadlok - Yeboah, Żukow, Plewka, Savić, Mak (46. Chuca)- Brown-Forbes (82. Abramowicz).

Legia: Boruc - Juranović, Wieteska, Jędrzejczyk, Mladenović - Wszołek (59. Skibicki), Slisz, Luquinhas, Martins, Valencia (69. Cholewiak) - Pekhart.

Sędziował Jarosław Przybył z Kluczborka.

Żółta kartka: Mak (41. Za faul na Pekharcie), Frydrych (74. Za zagranie ręką), Chuca (79. Za faul na Luquinhasie), Sadlok (89. Faul za Skibickim) oraz Martins (63. Za faul na Yeboahu).

Michał Białoński, Piotr Jawor, Kraków

13. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-12-12 20:00 | Stadion: Stadion Miejski im. Henryka Reymana | Arbiter: Przybył 1 2 Wisła Kraków Legia Warszawa Lis Szot Frydrych Mehremić Sadlok Mak Plewka Savić Żukow Yeboah Brown Forbes Boruc Juranović Wieteska Jędrzejczyk Mladenović Wszołek Slisz Luquinhas Martins Valencia Pekhart 2 SKŁADY Wisła Kraków Legia Warszawa Mateusz Lis Artur Boruc Dawid Szot Josip Juranović 74′ 74′ Michal Frydrych Mateusz Wieteska Adi Mehremić Artur Jędrzejczyk 90′ 90′ Maciej Sadlok Filip Mladenović 41′ 41′ 46′ 46′ Michał Mak 59′ 59′ Paweł Wszołek Patryk Plewka Bartosz Slisz Stefan Savić Lima Linhares Lucas Luquinhas Gieorgij Żukow 63′ 63′ Andre Renato Soares Martins 12′ 12′ Yaw Yeboah 69′ 69′ Joel Valencia 82′ 82′ Felicio Anando Brown Forbes 81′ (k.), 90′ 81′ (k.), 90′ Tomasz Pekhart REZERWOWI Michał Buchalik Cezary Miszta Łukasz Burliga Paweł Stolarski Lukas Klemenz Mateusz Hołownia Daniel Hoyo-Kowalski Luis Rocha 82′ 82′ Dawid Abramowicz 59′ 59′ Kacper Skibicki Konrad Gruszkowski 69′ 69′ Mateusz Cholewiak Rafał Boguski Rafael Lopes 46′ 46′ 80′ 80′ Chuca Ariel Mosór Jean Carlos Maciej Rosołek