Siedmiu kontuzjowanych i jeden pauzujący za kartki - tak wygląda sytuacja Wisły Kraków przed meczem z Lechem Poznań. Spotkanie w sobotę o godz. 20, relacja w Interii.

Sytuacja wiślaków nie jest dobra, ale w tym sezonie trener Peter Hyballa musiał radzić sobie w jeszcze gorszych sytuacjach.

Przed meczem z Lechem kontuzjowanych jest siedmiu wiślaków. Od dłuższego czasu na urazy narzekają Vullnet Basha, Nikola Kuveljić, Kacper Duda, Adi Mehremić, Urosz Radaković i Patryk Plewka, a teraz dołączył do nich jeszcze Maciej Sadlok. - Obecnie trenuje 20 zawodników, więc każdy ma szansę zagrać - przyznaje Hyballa.

Wisła Kraków - Lech Poznań. Problem z obroną

Defensywa wiślaków będzie jeszcze bardziej osłabiona, bo z powodu żółtych kartek nie może wystąpić Łukasz Burliga. Kto go zastąpi?

- W tym sezonie graliśmy dwoma systemami: z trzema oraz z czterema obrońcami. Oczywiście, zamiast Burligi może wystąpić Dawid Szot, a także Piotr Starzyński. Mamy różne możliwości i na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie - zapewnia Hyballa.

Wiele wskazuje, że sobotnie spotkanie będzie ostatnią szansą Rafała Boguskiego do wystąpienia na stadionie Wisły, bo raczej mało prawdopodobne, że 37-letni zawodnik przedłuży umowę. Czy w związku z tym dostanie on szansę na pożegnalny występ?

- Mam do Rafała wielki szacunek. 15 lat w jednym klubie, to już rzadko spotykana rzecz. Dla mnie najważniejsze jednak, by wystawić jak najlepszą "11". Jest bowiem małe ryzyko, że spadniemy, więc tym się muszę zająć - podkreśla Hyballa.

Mecz Wisła Kraków - Lech Poznań w sobotę o godz. 20. Relacja w Interii.

