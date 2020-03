- Łukasz Burliga jest już fizycznie gotowy do gry i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu - potwierdził na konferencji prasowej przed meczem z Lechem Poznań trener Wisły Kraków Artur Skowronek.

Gotowość do gry Burligi jest dla Wisły bardzo dobrą wiadomością, bowiem podczas ostatniego spotkania z Cracovią urazu nabawił się David Niepsuj. Obrońca złamał kość śródstopia i czeka go kilka tygodni przerwy.

- Łukasz Burliga jest do dyspozycji. Jest gotowy fizycznie do gry z Lechem i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu. Jeśli chodzi o Davida Niepsuja to jego pauza potrwa około czterech - sześciu tygodni - przyznał trener Artur Skowronek podczas konferencji prasowej przed meczem z "Kolejorzem".

Nieobecni wciąż będą napastnicy - Alon Turgeman, Krzysztof Drzazga oraz Paweł Brożek.

- Alon wykonuje dobrą robotę z naszymi fizjoterapeutami, ale nie chciałbym ustalać żadnej daty jego powrotu, bo nie ma to na razie sensu. A "Dżaga" już nawet biega, więc jest duży postęp w rehabilitacji. Musimy być czujni, bo on rwie się do pracy, chciałby zrobić coś więcej, a musimy trochę cierpliwości zachować - tłumaczył trener Skowronek.

- Paweł Brożek nie jest jeszcze do dyspozycji, nie będę niczego w tym temacie ukrywał. Liczę, że będzie dostępny na mecz z Piastem Gliwice - skomentował szkoleniowiec "Białej Gwiazdy".

37-letni szkoleniowiec komplementował ofensywę swojego najbliższego rywala. Jego zdaniem kibice mogą liczyć na otwarte, stojące na dobrym poziomie spotkanie, ponieważ obie drużyny prezentują ofensywny styl gry.



- Zawsze chcemy stworzyć dobre widowisko i nie inne nastawienie jest na mecz z Lechem. Podstawową sprawą jest nasza skuteczność - chcemy dalej punktować i podnosić się w tabeli. Jednak to, że Christian Gytkjaer jest najlepszym strzelcem Ekstraklasy, to, że są Kamil Jóźwiak i Tymoteusz Puchacz na skrzydłach, że jest środek z Pedro Tibą i Danim Ramirezem powoduje, że na pewno będzie dobre widowisko. Wiemy jednak jak zapobiegać tej sile i jak chcemy bronić - uważa.

Jak trener Skowronek zamierza przygotować zespół na starcie z rywalem, który preferuje radykalnie odmienny styl gry od Cracovii, którą w ostatni wtorek wiślacy pokonali 2-0 w derbowym starciu?

- Nie zrobimy nic przez dwa - trzy dni, dlatego tak rozłożyliśmy sobie akcenty taktyczne w przygotowaniach, żeby teraz tylko odświeżać pewne rzeczy. Piłkarze są gotowi na odparcie przewagi w środku i na bokach przez Lecha. Trzeba przeciwstawić się olbrzymiej jakości w grze jeden na jednego - analizował trener Wisły.

"Biała Gwiazda" zmierzy się z Lechem Poznań w Krakowie w niedzielę o godzinie 15. Wisła zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. "Kolejorz" jest czwarty, mając 11 "oczek" więcej.

Wojciech Górski, Kraków

