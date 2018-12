- Patrząc na sytuację w naszym klubie, to ósme miejsce jest OK. Ani super, ani złe, choć zawsze mogło być lepiej - uważa Jakub Bartkowski, obrońca Wisły. Drużyna czeka na zaległe pensje, kasa klubu świeci pustkami. Czy sytuację uratują nowi właściciele Vanna Ly i Mats Hartling, którzy byli na meczu z Lechem?

Zdjęcie Czy nowi właściciele Wisły Mats Hartling (z tyłu, jasne włosy) i Vanna Ly (z prawej) poprawią kondycję finansową klubu? / Jacek Bednarczyk /PAP Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Jakub Bartkowski po meczu z Lechem. Wideo INTERIA.TV

- Remis, a nawet wygrana była w zasięgu, choć remis byłby chyba sprawiedliwy. Nie tak chcieliśmy skończyć rok, zamierzaliśmy u siebie wygrać. Pojawiło się wielu kibiców, więc zależało nam, by zakończyć zwycięstwem. Bardzo poprawnie graliśmy w defensywie, jakoś kontrolowaliśmy mecz i jeden precyzyjny strzał z dystansu... Zabrakło tam doskoku. Szkoda, że dopuściliśmy do takiej sytuacji - analizował porażkę z Lechem na gorąco Bartkowski.

