Jarosław Królewski ujawnił, kto jest trzecią osobą, która wraz z nim i Jakubem Błaszczykowskim pożyczyła pieniądze Wiśle Kraków. Jest nią Tomasz Jażdżyński, były prezes Interii.

- Do udzielenia pożyczki motywowała mnie miłość i wstyd. Tej pierwszej nie muszę uzasadniać. A wstyd? Wisłę ostatnio ratują były prezes Legii czy przyjaciele z Gorlic, więc głupio by było, aby do akcji nie włączył się też z poważnymi środkami ktoś z Krakowa - powiedział Interii Tomasz Jażdżyński.

Trio Błaszczykowski - Królewski - Jażdżyński ma pożyczyć Wiśle 4 mln zł, by spłacić zaległości wobec piłkarzy. Każdy z nich ma wyłożyć po 1,3 mln zł z własnej kieszeni.

Nazwisko Jażdżyńskiego aż do poniedziałkowego wieczora pozostawało tajemnicą. Tuż przed godziną 23 Królewski ujawnił, że jest nim krakowski biznesmen.

Jażdżyński jest absolwentem Informatyki (1995) oraz Zarządzania i Marketingu (1998) na Uniwersytecie Technicznym AGH w Krakowie. W latach 2000-2004 i 2008-10 pełnił funkcję prezesa Interii. Od 2017 roku jest prezesem zarządu Gremi Media SA, wydawcy m.in. dzienników "Rzeczpospolita" i "Parkiet" oraz portali rp.pl i parkiet.com.



