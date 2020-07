​Za tydzień zakończenie sezonu Ekstraklasy, które zarazem może być początkiem rewolucji w szatni Wisły Kraków. - Nie wykluczam, że wkrótce będziemy coś ogłaszali - mówi trener Artur Skowronek. Już w sobotę o godz. 20 "Biała Gwiazda" zmierzy się u siebie ze zdegradowaną Koroną.

"Biała Gwiazda" zapewniła sobie utrzymanie trzy kolejki przez zakończeniem sezonu. Trener Artur Skowronek zapewnia jednak, że teraz drużyna nie złoży broni, a walka toczyła się będzie również w gabinetach prezesów.

Wszystko dlatego, że umowy kończą się wielu zawodnikom. Są wśród nich m.in. Jakub Błaszczykowski (choć tu przedłużenie jest formalnością), Marcin Wasilewski, Paweł Brożek, Rafał Boguski, Lubomir Tupta, Alon Turgeman, Kamil Wojtkowski, Lukas Klemenz, Michał Mak, czy Krzysztof Drzazga.

W tej sytuacji zapytaliśmy szkoleniowca, czy ma już listę zawodników, którzy opuszczą klub.

- Trzy ostatnie mecze to także trzy kolejne szansy i w ten sposób potraktujemy ten czas. Wszystko po to, by podejmować dobre decyzje dla klubu na najbliższy sezon - uciął szkoleniowiec.

Wszystko wskazuje na to, że z klubem raczej pożegnają się ci najbardziej doświadczeni zawodnicy, czyli Wasilewski, Brożek i Boguski. Wisła z kolei bardzo chciałaby zatrzymać Alona Turgemana, ale Austria Wiedeń chce za swojego napastnika blisko pół miliona euro. Dla "Białej Gwiazdy", która dopiero wychodzi z finansowego dołka, to sporo, ale krakowianie będą próbowali zbić cenę.