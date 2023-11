Wisła Kraków kontratakuje. Zachowanie rywali nazywa tchórzostwem

Gospodarze meczu z Wisłą tłumaczyli się w różny sposób, ale nieoficjalnie było wiadomo, że to ogólnopolski bojkot po tym, jak w zadymie z udziałem m.in. kiboli Wisły Kraków zginął jeden z jej uczestników .

Klub Niecieczy wydał oświadczenie ws. meczu z Wisłą

"Klub drużyny gospodarza ma prawo nie przyjmować zorganizowanej grupy kibiców drużyny klubu gościa m in. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy istnieją realne, udokumentowane przesłanki wskazujące na możliwość zaistnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników lub przebiegu meczu.

W dniu 5 sierpnia 2023 r. w Radłowie (a więc w sąsiedniej gminie w stosunku do gminy Żabno, na terenie której znajduje się miejscowość Nieciecza) w trakcie turnieju kibiców Unii Tarnów doszło do tragicznego incydentu z udziałem m in. kibiców Wisły Kraków, w trakcie którego poniósł śmierć kibic innej drużyny" - napisano w komunikacie i dodano, że z tego powodu zachodzi zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników meczu zaplanowanego na 1 grudnia.